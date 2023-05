Das Donauwörther Kinderheim-Mahnmal will wachrütteln

Plus Das Kinderheim war in Vergessenheit geraten. Die Verbrechen, die dort geschahen, zerbrachen indes menschliche Seelen. Das Mahnmal schreit nach Gerechtigkeit.

Das neue Donauwörther Mahnmal stört. Es muss stören. Zu lange war das Thema "Kinderheim Donauwörth" unter den Teppich des Totschweigens gekehrt worden. Auch deshalb handelt es sich bei der Skulptur des Künstlers Martin Knöferl um einen – jetzt endlich aufgerollten – feuerroten Teppich. Und der wirkt in der romantisch angeordneten Anlage des Klosters Heilig Kreuz in der Tat wie ein Fremdkörper. Aber, wie gesagt: Genau das muss er auch sein.

Das Mahnmal muss auffallen, die vermeintliche Idylle stören – denn der Hintergrund, die Geschichte dazu ist beileibe nichts "Normales" – im Gegenteil: Sie berichtet von schlimmsten Vergehen an Kindern, vom systematischen Brechen von Kinderseelen. Von Schandtaten, die hier in Donauwörth über Jahrzehnte bis ins Jahr 1977 hinein geschehen sind. Über die viele nichts wussten – die aber andere wiederum ignorierten oder mit Bedacht darüber schwiegen.