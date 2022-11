Das DONwud startet bunt gemischt und mit jeder Menge Kultur

2021 geriet das Festival DONwud arg kurz, wegen Corona dauerte es nur zwei Tage. Wie jetzt in Donauwörth das Programm für fast einen ganzen Monat aussieht.

Vergangenes Jahr war die Enttäuschung riesig, heuer ist die Vorfreude umso größer. Nach nur zwei Tagen musste das DONwud 2021 abgesagt werden. Schuld war Corona. Heuer soll die Kulturveranstaltung im Ried mit abwechslungsreichem Bühnenprogramm und internationaler Küche fast einen Monat dauern. Dabei müsste "Kultur" in "Kulturveranstaltung" hier eigentlich in der Mehrzahl stehen. Denn es geht um viele verschiedene Kulturen. Christiane Kickum, Geschäftsführerin der City-Initiative Donauwörth (CID), die das Fest veranstaltet, sagt: "Wir legen Wert darauf, alle Kulturen dabei zu haben." Das zeigt ein Blick in die Broschüre. Brasilianische Beats sind dabei, jüdische Chansons, ghanaische Trommler. Es gibt Termine für ukrainisches Basteln, syrisches Basteln und internationales Basteln. Und das ist nur ein kleiner Einblick in das vollgepackte Programm.

Am 17. Novmeber geht es los, das DONwud-Festival 2022 in Donauwörth. Foto: Marco Keitel

Die Umstellungen 2019 haben sich laut Kickum bewährt. Damals kam etwa ein Dach dazu und die Bühne wurde umgestellt. "Darauf bauen wir heute auf." Eine kleine Umstellung gibt es im Vergleich zu 2019 beim Essen. Das gibt es jetzt nicht mehr mittags, sondern erst am Nachmittag. Die Nachfrage nach Mittagessen war gering. Außerdem mangelt es in der Gastronomie aktuell an Personal. Der Fokus liegt dadurch umso mehr auf dem, was auf der Bühne passiert. "Wir haben ein tolles Programm. Ich habe mich oft für die Bühnenbetreuung einteilen lassen", sagt Kickum. Besonders freut sie sich auf die Bayerwoid-Deifen. "Die sind aus meiner Heimat Passau."

Die Künstlerinnen und Künstler reizt die bunte Mischung in Donauwörth

Aus Niederbayern und der ganzen Welt – war es schwer die Künstlerinnen und Künstler für die Teilnahme zu begeistern? "Heuer war es gar nicht schwierig, weil wir ja schon ein komplettes Programm für letztes Jahr hatten", sagt Kickum. Nach der Absage hätten alle gesagt, sie kommen wieder. Und das, obwohl finanziell nur ein wenig mehr als Fahrtkosten und Verpflegung drin sei, sagt Kickum. "Gage kann man das meistens gar nicht nennen." Die Musikerinnen und Musiker scheinen einfach das Konzept zu mögen. "Weil es eben so bunt gemischt ist."

Das ist von 17. November bis 11. Dezember im Ried geboten: