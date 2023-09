Donauwörth

vor 32 Min.

Das einstige Kino gehört jetzt der Raiffeisen-Volksbank

Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth hat das ehemalige Kino gekauft, das direkt an die Hauptstelle der Bank anschließt. Die nutzt das Nachbargebäude derzeit als Lagerraum. So steht im einstigen Foyer zum Beispiel ein Tresor. In den Schaufenstern hängen Werbeplakate für Filme, die derzeit im Wertinger Kino laufen.

Plus Seit eineinhalb Jahren steht das ehemalige Kino in Donauwörth leer. Nun hat das Gebäude einen neuen Eigentümer: die Raiffeisen-Volksbank. Was der Vorstand dazu sagt.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Es war ein schwarzer Tag für Donauwörth. Im Frühjahr 2022 schloss Betreiberin Prisca Färber das Kino in Donauwörth. Seitdem gibt es in dem "Oberzentrum" keine solche Freizeit- und Kultureinrichtung mehr. In den Schaufenstern des Komplexes auf der Riedinsel hängen noch immer Werbeplakate für Filme. Die laufen im Filmtheater Wertingen. Wer durch die Glasscheiben in das einstige Foyer des Kinos blickt, entdeckt diverse Gegenstände, die dort stehen, beispielsweise einen Tresor. Erster Eindruck: Es könnte sich um den Lagerraum einer Bank handeln. Genau diesen Zweck erfüllt das Gebäude momentan. Es hat einen neuen Eigentümer.

Was in der Stadt schon länger gemunkelt wird, bestätigt nun Michael Kruck, Vorstandssprecher der Raiffeisen-Volksbank (RVB) Donauwörth: "Das ehemalige Kino gehört jetzt uns." Der Kauf sei bereits im Frühjahr erfolgt. Jedoch erst jetzt spricht der Bankchef auf Anfrage darüber. "Es wäre uns auch lieber gewesen, das Kino wäre weiterbetrieben worden", sagt Kruck. Im Frühjahr 2022 hatte die Kinobetreiberin bekannt gegeben, das Haus mit den drei Sälen zu schließen. Begründung: Das Kino lasse sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Ein Wasserschaden, dessen Reparatur rund 100.000 Euro kosten würde, habe dann das Aus besiegelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen