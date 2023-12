Donauwörth

vor 34 Min.

Das Geschenk in letzter Minute: Buchtipps zu Weihnachten

Plus Die zunehmend voller werdenden Geschäfte zeigen es dieser Tage: Die Menschen kaufen auch auf den letzten Drücker Geschenke. Eines, das immer geht, ist das Buch.

Ein Buch zu verschenken, ist immer eine gute Idee. Man schenkt nicht nur einen gedanklichen Ausflug in eine andere Welt, sondern auch die damit verbundene Zeit. Ein Innehalten in diesen schnellen digitalen Tagen. Was aber lesen bei dieser riesigen Auswahl an Lesestoff? Nicolas Greno, Buchhändler in Donauwörth und Inhaber der gleichnamigen Buchhandlung, empfiehlt:

Bestes Sachbuch: Carlos Masala „Bedingt abwehrbereit“ – Deutschland hatte es sich behaglich eingerichtet in der Welt der Globalisierung; doch ohne kluges, strategisches Handeln wird sich Deutschland in der neuen Weltordnung nicht behaupten können, zieht Masala schonungslos Bilanz.

