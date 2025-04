Neue Metzgerei Schmenzel‘s: Das haben die Inhaberinnen vor

Der Schriftzug an der Fensterfront ist für die Donauwörther wohl noch ungewohnt: „Schmenzel‘s“ steht da in großen Buchstaben. Jahrzehntelang prangte an dieser Stelle der Name Münchmeyer. Doch die Metzgerei in der Bahnhofstraße hat neue Inhaber: Stefanie Schmid und Saskia Wenzel. Für die Freundinnen aus Buttenwiesen ist die Eröffnung eines solchen Geschäfts die Erfüllung eines lange gehegten Traums. Was ihnen an ihrem Job so Spaß macht.

