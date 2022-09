Das Herbstprogramm der VHS startet mit brandaktuellen Themen

Ob in Sachen Energie oder auch im politischen Bereich – die Volkshochschule Donauwörth thematisiert aktuelle Themen der Zeit.

Die Volkshochschule Donauwörth mit ihrem beruflichen Weiterbildungszentrum, der Yogaschule und dem Programmbereich „Innovative Europäische Sprachlehre“ (InES) bietet im Herbst- und Wintersemester heuer wieder eine Vielzahl an Seminaren, Vorträgen, Studienreisen und Tagesfahrten an. „Wir konnten zahlreiche neue Konzepte verwirklichen“, erläutert Vhs-Vorsitzender Paul Soldner. Auch die Außenstellenleiter und -leiterinnen hätten sich mächtig ins Zeug gelegt und „offerieren ein anspruchsvolles und vielseitiges Programm für jedes Interesse“.

Brisante Themen zur Verbraucherbildung und Energie stehen genauso an wie Umweltbildung und Ökologie, etwa mit der Donauwörther Klimawoche, einer Aktion der Großen Kreisstadt im FBE/VHS-Haus im Spindeltal. Ein Vortrag springt gleich ins Auge: „Eingefroren am Nordpol“ mit Markus Rex, Polar- und Klimaforscher, Physiker und Bestsellerautor. Brandneu ist indes der Aspekt „Strom sparen und Solarstrom selbst erzeugen mit PV-Kleinstanlagen“ mit Norbert Endres, Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern.

Mit einem Augenzwinkern formuliert ist ein Vortrag der Hospizgruppe Donau-Ries: „Die letzte Reise: Sterben für Anfänger“. Genauso wie Themen zur Heimatgeschichte, wie „die Mangolde von Werd“ mit Paul Soldner und besonderem Schwerpunkt auf das damalige Leben oder „Maria von Brabant: Fakten und Fake News im Hochmittelalter“ mit Heike Lammers-Harlander.

„Im Rahmen der Grundbildung ist uns sehr wichtig, dass wir ehemaligen Hauptschülern oder Schulabbrechern die Möglichkeit zur Nachholung des Qualifizierenden Hauptschulabschlusses („Quali“) anbieten können.“ Start ist im Februar 2023, zusammen mit dem Lehrerkollegium an der Ludwig-Auer-Mittelschule. Für Schülerinnen und Schüler biete die Vhs Mathematik-Vorbereitungskurse für den Abschluss an Realschule und Gymnasium an, berichtet Geschäftsführerin Gudrun Reißer.

Als nordschwäbisches Prüfungskompetenzzentrum für Sprachen findet sich ein herausragendes Kurssegment im Bereich „Innovative Europäische Sprachlehre“, nämlich in sogenannten Sprach-Fitness-Studios mit Russisch, Italienisch und Niederländisch. Es kommen neue Lernformen und -techniken zum Einsatz, „die ein viel schnelleres und effizienteres Sprachenlernen ermöglichen“, wie Sprachwissenschaftler Professor Joachim Grzega erklärt. Ein besonderes Highlight ist der „sieben Sprachen Schnuppertag“. Ferner bietet Grzega Nachdenkliches unter dem Thema politische Bildung mit Vorträgen in Präsenz und online an, etwa mit dem provokanten Titel „Nur Geld macht glücklich!“ oder „Orwells Farm der Tiere und die Pressefreiheit“.

Die Vhs Donauwörth ist im Landkreis führend in Kursangeboten sowohl in Präsenz und online zur technischen Weiterbildung: CAD, CNC, Steuerungstechnik sowie die Verarbeitung von Faserverbundkunststoffen. Ein ganz neuer Kurs widmet sich der Drohnenfotografie und den damit verbundenen technischen und rechtlichen Grundlagen.

Die Yogaschule wartet mit zahlreichen Kursen von Hatha Yoga bis Ashtanga und zahlreichen Workshops auf. Erstmals gibt es im Programmbereich „Gesundheit“ Schnupperkurse, „um verschiedene Trendsportarten erst einmal kennenzulernen“, wie Gudrun Reißer betont.

„Mit der Vhs hoch hinaus“ geht es auch bei den Tagesfahrten, nämlich zum Zeppelinmuseum nach Friedrichshafen und zum Taktischen Luftwaffengeschwader nach Neuburg.

Die Volkshochschule startet mit ihren sieben Außenstellen im September in den Bildungsherbst. Die Einschreibung ist online schon ab 2. September möglich und das Printmagazin liegt am 7. September dem Donauwörther EXTRA bei. Bei Fragen wenden Sie sich an die Vhs unter 0906/8070 oder info@vhs-don.de. Online-Buchungen sind unter vhs-don.de ab 2. September möglich. (AZ)