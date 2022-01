Donauwörth

18:00 Uhr

Diese Neueröffnungen beleben Leerstände in Donauwörth

Plus Was tut sich in der Donauwörther Innenstadt? Es gibt Bewegung bei den Geschäften. Ein paar leer stehende Läden werden neu belebt. Und zwei Eröffnungen stehen bevor.

Von Barbara Würmseher

In der Donauwörther Reichsstraße herrscht ein Kommen und Gehen - nicht nur was Passanten und Kunden betrifft, sondern mitunter auch in der Fluktuation der Geschäfte. Immer wieder schließt ein Betreiber, dann entstehen Leerstände, die es gilt, mit Nachfolge-Läden - gegebenenfalls auch mit Büros oder Gastronomie - zu füllen, um die Attraktivität der Innenstadt aufrechtzuerhalten. Dabei ist auch die City-Initiative Donauwörth (CID) den Eigentümern der Immobilien gern behilflich, indem sie Kontakte herstellt und auf diese Weise Angebot und Nachfrage zusammenbringt. CID-Geschäftsführerin Christiane Kickum ist mit dem aktuellen Stand der Dinge in der City zufrieden: "So viele Leerstände haben wir momentan gar nicht und es tut sich auch gerade einiges."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

