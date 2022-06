Das neue Freibad lockt nicht nur Badegäste, sondern auch Diebe an

Am Samstag kamen mehrere Wertgegenstände im neu eröffneten Donauwörther Freibad abhanden. Die Polizei ertappte einen Täter auf frischer Tat. Hatte er Komplizen?

Das sanierte und wiedereröffnete Donauwörther Freibad ist offensichtlich nicht nur eine Attraktion für Badegäste an, sondern lockt auch Diebe dorthin, die dort ein willkommenes Betätigungsfeld vermuten und sich unbeobachtete Momente für ihre Machenschaften zunutze machen. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstag zwischen 16 und 16.50 Uhr zu mehreren entsprechenden Vorfällen, die allerdings zum Teil bereits geklärt sind. Ein Täter wurde dingfest gemacht.

12 Bilder Schnappschüsse von der Freibad-Eröffnung in Donauwörth Foto: Celine Theiss

Nach Polizeiangaben spielte sich Folgendes ab: Ein 39-jähriger Mann entwendete in diesem Zeitraum am späten Samstagnachmittag einige Wertgegenstände aus verschiedenen Badetaschen von Besuchern. Dazu schlich sich der Dieb an Liegeplätze von Gästen, die sich gerade im Wasser tummelten, nahm deren unbewachte Taschen an sich, begab sich damit in die Umkleideräume und durchwühlte die Taschen dort. Die Geschädigten fanden sie später in diesen Umkleiden wieder. Daraus fehlten dann aber diverse Dinge, unter anderem ein I-Phone, ein BMW-Autoschlüssel und Bargeld.

Diebstahl im Freibad Donauwörth: Der Täter wurde auf frischer Tat beobachtet

Während eine alarmierte Polizeistreife der PI Donauwörth die Straftaten vor Ort aufnahm, wurde der Täter auf frischer Tat ertappt. Ein 42-jähriger Badegast beobachtete ihn, als er nach seiner bis dahin bewährten Masche vorging: Der Dieb nutzte eine weitere vermeintlich gute Gelegenheit, nahm die abgelegte Tasche einer 64-jährigen Frau an sich und ging damit in eine Umkleidekabine. Dort stellte ihn ein Polizist beim Durchwühlen dieser Tasche.

Als ihn die Beamten auf sein Tun ansprachen, verhielt sich der Täter ihnen gegenüber verbal sehr aggressiv und versuchte, sich aus dem Staub zu machen. Er wurde aber festgenommen und musste anschließend gefesselt werden. Auf der Suche nach der Beute wurde ein Fahrzeug-Schlüssel schließlich im Schwimmerbecken gefunden. Das gestohlene Mobiltelefon blieb allerdings verschwunden. Der Beuteschaden beläuft sich nach jetzigen Kenntnissen der Polizei auf etwa 930 Euro.

Am Sonntag meldete sich der Vater eines weiteren Geschädigten bei der Polizei und erstattete Anzeige. Seinem Sohn sei ein Rucksack im Freibad gestohlen worden. Der junge Mann war am Samstag ebenfalls im Freibad. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte kein Einzeltäter war, sondern mit weiteren Komplizen agierte und noch mehrere weitere Badegäste bestohlen wurden, werden Zeugen oder Betroffene gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden: Telefon 0906/70 66 70. (AZ)

