Donauwörth

vor 18 Min.

Das sagt der Architekt zur Sanierung des Tanzhauses in Donauwörth

Die maßgebliche Änderung am Tanzhaus von außen ist aus Richtung Süden zu sehen: Der Stahlbeton an der Seite soll aufgeschnitten werden, große Fenster erhellen dann Café und Bibliothek.

Plus Kay Trint hat den Architektenwettbewerb zum Tanzhaus-Umbau in Donauwörth gewonnen. Was er mit seinem Team vorhat und wie schnell alles umgesetzt werden kann.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Kay Trint hat schon einige brach liegende Häuser wieder mit Leben gefüllt. Und auch beim Donauwörther Tanzhaus zeigt sich der Kölner Architekt ziemlich zuversichtlich, dass es seinem Team und ihm gelingen wird, dort etwas nachhaltig Vorzeigbares und allem voran Erlebbares zu schaffen für die Stadt und ihre Bürger.

