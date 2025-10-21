Das schmeckt und hält Kinder fit

Trauben, Apfelstücke, ein Stück Käse – um die Brotzeitdose für Kinder zu Befüllen müssen Eltern täglich kreativ werden. Neue Anregungen erhielten die Eltern bei den Frühstückstagen, die im Rahmen des Programms „Gesund und fit im Kinderalltag“ im Kita Sankt Martin in Riedlingen stattfanden. Bei der Aktion vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen (AELF) steht das Befüllen von Brotzeitboxen und das Probieren ausgewogener Zwischenmahlzeiten im Mittelpunkt. Zur Bringzeit können Eltern mit ihren Kindern verschiedene Stationen durchlaufen und erhalten Antworten auf Fragen zu einem kindgerechten Frühstück und Brotzeit. Außerdem informierte Ernährungsreferentin Anita Walter über mehr Abwechslung in der Brotzeitbox, wie Aufstriche, inklusive Hinweise zur Zubereitung. Auch die stellvertretende Leitung des Kindergartens, Sandra Hoffrichter, war begeistert: „Die Kinder dürfen ihre Pausenbox mit gesunden Lebensmitteln füllen und essen sie dann später in der Pause.“

Die staatlich unterstützte Maßnahme soll Familien und Kinder nicht nur von den Vorteilen einer ausgewogenen Ernährung überzeugen und bei deren Umsetzung unterstützen, sondern auch für mehr Bewegung im Alltag begeistern. Deshalb kann im Rahmen des Programms auch eine „Wanderung mit Picknick“ nachgefragt werden. Auch ein Besuch auf qualifizierten Bauernhöfen wird im Rahmen des Programms finanziell unterstützt und zeigt, warum regionale Lebensmittel besonders wertvoll sind. Gerne dürfen sich weitere Kindergärten für das Jahr 2026 melden. Über das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen findet die Vermittlung der Referentinnen und Referenten statt. Melden Sie sich unter der E-Mail-Adresse: postsetelle@aelf-nw.bayern.de oder Telefon: 09081/2106-0.

