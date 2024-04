Das sind die Gewinner unseres Osterhasen-Votings

Unter zahlreichen Bildern haben unsere Leserinnen und Leser sowie die Jury entschieden: Die Preise gehen nach Kaisheim und Huisheim.

Eine Woche lang hatten unsere Leserinnen und Leser Zeit, um sich zwischen den insgesamt 27 tollen Bildern vom Osterhasen für ihren Favoriten abzustimmen und tausende Menschen haben diese Gelegenheit wahrgenommen. Nun hat auch unsere redaktionsinterne Jury sich unter den drei Bildern mit den meisten Stimmen für die Reihenfolge auf dem Treppchen entschieden.

Platz eins geht an die achtjährige Johanna aus Huisheim. Auf ihrer bunten Zeichnung ist eine Osterhasenmama mit ihrem Kind zu sehen, mit Herzchen umrahmt wünscht sie "Frohe Ostern".

Johanna hat eine Osterhasenmama mit Kind gemalt. Foto: Daniela Pfefferer

Gewinnerinnen des Osterhasen-Votings kommen aus Kaisheim und Huisheim

Auf Platz zwei ist Lucie, neun Jahre alt, die den kleinen Osterhasen Stuppsi gemalt hat, der an einem schönen Frühlingstag in ihrem Garten in Kaisheim seine Ostereier versteckt, die er aus seinem großen Rucksack zaubert.

Der kleine Osterhase Stuppsi verteilt an einem schönen Frühlingstag in Lucies Garten seine Ostereier. Foto: Harald Häckel

Platz drei belegt die fünfjährige Hannah aus Huisheim. Auf ihrem Bild ist der Osterhase mit lustigen Hosenträgern zu sehen, der einen Korb voller bunter Ostereier zum Verstecken dabei hat.

Hannah hat einen Osterhasen mit Hosenträgern gemalt. Foto: Melanie Pfefferer

Es gibt tolle Preise zu gewinnen

Die drei Gewinnerinnen sind von unserer Redaktion bereits benachrichtigt worden. Natürlich gab es auch Preise zu gewinnen: Für Platz eins und damit für Johanna gibt es einen Playmobil-Katamaran, Lucie bekommt für den zweiten Platz den Starterpack "Horses of Waterfall", ebenfalls von Playmobil, und für Hannah auf Platz drei gibt es das Gedächtnisspiel "Nanu?". Wir gratulieren den drei Gewinnerinnen. Die Preise können in der Redaktion der Donauwörther Zeitung in der Heilig-Kreuz-Straße 12-18 in Donauwörth von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr abgeholt werden. (lrs)