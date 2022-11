Das sind die neuen Stücke am Donauwörther Mangoldfelsen

Plus Im Sommer 2023 gibt es wieder ein Erwachsenen- und ein Kindertheater auf der Donauwörther Freilichtbühne. Ausgesucht wurden zwei echte Klassiker.

Endlich dürfen sie wieder aus dem Vollen schöpfen - die Macher des Theaters Donauwörth, die jetzt begonnen haben, die Freilicht-Saison 2023 vorzubereiten. Nicht mehr kleckern wie in strengen Corona-Zeiten, sondern klotzen! Darauf haben sie lange gewartet, die Aktiven rings um ihren Vorsitzenden Andreas Schiffelholz. Deshalb soll es im kommenden Sommer auch wie gewohnt zwei voneinander unabhängige Inszenierungen geben: ein Erwachsenen- und ein Kinderstück. Die Spielleiter haben sich für zwei Klassiker entschieden, die viel Opulenz in der Gestaltung, auch Massenszenen, zulassen.