Das sind die beliebtesten Babynamen 2023 in Donauwörth

Viele Nachwuchs konnten Donauwörth und Umgebung 2023 begrüßen. Dabei zeigt sich: Die Eltern halten sich bei den Babynamen nicht an den Bayerntrend.

Im Jahr 2023 sind in Donauwörth zahlreiche Babys geboren - nämlich 494, wie die Stadt mitteilt. Das Verhältnis der Geschlechter hält sich ziemlich die Waage: 248 Mädchen und 246 Buben sind im Standesamt beurkundet worden, 113 Babys wohnen nun in Donauwörth, 381 in den umliegenden Gemeinden. Spannend wird es bei den Babynamen: Da halten sich die Donauwörther nämlich weder an den Bundes- noch an den Bayerntrend, ganz im Gegenteil: Von den beliebtesten Namen in Bayern schafft es in Donauwörth keiner in die Top Ten, von den bundesweit Spitzenreitern nur einer.

Babynamen in Donauwörth: Die Spitzenreiter folgen nicht dem Bayerntrend

Sophia und Lukas - so heißen die meisten der 2023 in Bayern geborenen Babys. In ganz Deutschland halten sich nach wie vor die Namen Emilia und Noah auf den vordersten Plätzen. In Donauwörth dagegen sehen die beliebtesten zehn Namen folgendermaßen aus - zunächst die Mädchen:

Antonia Emma Leonie Luisa Alina Amelie Jana Katharina Anna Elena

Bei den Buben sind es diese:

Leon Paul Samuel Gabriel Maximilian Noah Alexander Elias Emil Jakob

69 Menschen haben 2023 in Donauwörth geheiratet

Eheschließungen hat es im Jahr 2023 insgesamt 69 gegeben, davon zwei gleichgeschlechtliche. Zehn Paare haben in Donauwörth geheiratet, obwohl ihr Wohnsitz woanders ist. Neun Paare haben sich dazu entschieden, ihre jeweiligen Nachnamen zu behalten, in 57 Fällen wurde der Name des Mannes bzw. des Ehegatten 1 zum Familiennamen bestimmt, in drei Fällen der der Frau bzw. des Ehegatten 2. Fünf Frauen haben sich für einen Doppelnamen entschieden, von den Männern entschloss sich dafür keiner.

Doch auch Sterbefälle hat es rund um die Großen Kreisstadt gegeben: Insgesamt 434 Menschen sind im Jahr 2023 gestorben, davon 167 mit Wohnsitz in Donauwörth. (AZ)