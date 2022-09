Das Wasser in der Parkstadt muss bald wieder abgekocht werden

Die Fertigstellung des Trinkwasser-Hochbehälters in der Donauwörther Parkstadt steht laut Stadt kurz bevor. Davor müssen aber Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.

Viele Bürger des Versorgungsgebietes des Parkstadt-Hochbehälters dürften dieser Tage ein Schreiben der Stadt Donauwörth im Briefkasten gefunden haben. "Wichtige Information" steht auf diesem in großen Lettern. Für die Bewohner heißt es ab dem 16. September: abkochen. Das hat allerdings handfeste Gründe.

Der Trinkwasserhochbehälter in der Donauwörther Parkstadt soll demnächst in Betrieb gehen. Foto: Celine Theiss

Das Positive vorweg: Die Inbetriebnahme naht, nach all der Zeit der Chlorung und des Abkochens. Die technischen Einrichtungen des neuen Wasserhochbehälters, der weithin sichtbar neben der alten Hauptwache beziehungsweise im Einfahrtsbereich des künftigen Alfred-Delp-Quartiers steht, sind laut Stadt fertiggestellt, sodass "die Inbetriebnahme des Hochbehälters in Kürze erfolgen kann".

Wasser abkochen in der Parkstadt Donauwörth voraussichtlich bis 14. Oktober

Jener neue Hochbehälter basiere "auf den neuesten Technologien der Wasserwirtschaft und stellt ein technisch komplexes Bauwerk dar". Jeder Bestandteil des Behälters sei funktionell und auch "mikrobiologisch mehrfach zu untersuchen", bevor der neue Behälter zur Nutzung freigegeben werden dürfe.

Wegen dieser aufwendigen Analysen werde sich die Testung, so die Stadt, auf einen Zeitraum vom 16. September bis voraussichtlich 14. Oktober erstrecken. Die angesprochene mikrobiologische Untersuchung könne allerdings nur bei ungechlortem Trinkwasser erfolgen. Aus diesem Grund muss in den Haushalten in dem betroffenen Zeitraum das Wasser wieder abgekocht werden. Oberbürgermeister Jürgen Sorré schreibt hierzu: "Uns sind die damit verbundenen Unannehmlichkeiten bewusst, doch leider lassen sich diese nicht vermeiden, um Ihnen nach erfolgreicher Inbetriebnahme wieder dauerhaft ungechlortes und keimfreies Wasser liefern zu können." Er bitte daher noch um Geduld.

Die technische Überprüfung an sich finde zwischen dem 16. September und dem 4. Oktober statt. Ab dem 5. Oktober geht der neue Hochbehälter dann in Betrieb, die Wasserversorgung soll an diesem Tag auf den neuen Behälter übergehen. Zwischen dem 5. und 14. Oktober erfolgen dann weitere Tests und Untersuchungen sowie Beprobungen des Trinkwassers.

Lesen Sie dazu auch

Sofern die Testergebnisse allesamt gut verlaufen sind, geht der Behälter ab 14. Oktober in den sogenannten "Echtbetrieb" über; die Abkochanordnung, die am 16. September wieder beginnt, wäre dann beendet. Über sämtliche Entwicklungen will die Stadt zu gegebener Zeit noch gesondert informieren.