Donauwörth

11:45 Uhr

Das Wasserwirtschaftsamt hat eine neue Chefin

Plus Gudrun Seidel löst Andreas Rimböck ab. Beim Festakt werden mahnende Worte laut, die unter anderem die aktuelle Wasserkrise zum Thema haben. Extreme Situationen fordern viel Einsatz

Von Barbara Würmseher

Wenn die neue Behördenleiterin des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth in ihr Amt eingeführt wird, dann bieten sich dergleichen Bilder als symbolträchtig an. Entsprechend fanden sie sich auch in den Reden wieder, mit denen Gudrun Seidel als Chefin offiziell willkommen geheißen wurde. Sie folgt auf Andreas Rimböck, der nach dreieinhalb Jahren in dieser Funktion nun ans Landesamt für Umwelt wechselt. Er wird dort die Abteilung "Wasserbau, Hochwasserschutz und Gewässer" leiten. In einem Festakt, zu dem Stellvertretender Behördenleiter Bernhard von Roda begrüßte, gab es herzliche Worte der Wertschätzung wie auch mahnende und kritische Überlegungen bezüglich aktueller Herausforderungen. Und es gab die feste Überzeugung, ein schlagkräftiges und motiviertes Team aus verschiedenen Fachdisziplinen in Donauwörth zu haben.

