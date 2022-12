Donauwörth

vor 51 Min.

Das Weihnachtsgeschäft rund um Donauwörth läuft gut

In Nordschwaben ist der Einzelhandel mit dem Weihnachtsgeschäft, wie hier am letzten Einkaufssamstag vor dem Fest im Kaufhaus Woha, sehr zufrieden.

Plus Nur noch wenige Tage, dann steht das Christkind vor der Tür. Ein Streifzug durch einige Geschäfte in Nordschwaben zeigt, wie zufrieden die Händler sein können.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Nehmen Energiekrise und Inflation den Menschen in Nordschwaben die Freude am Geschenke-Kauf? Noch vor wenigen Wochen blickte der Einzelhandel mit Sorgenfalten auf die Adventszeit. Doch im Endspurt hellen sich die Mienen auf: Fast übereinstimmend wird von einer guten Kundenfrequenz berichtet und - wie es in einem Elektrofachgeschäft in Donauwörth heißt - „von einem Trend zu hochwertigen Produkten“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen