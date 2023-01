Donauwörth

Das wünschen sich die Menschen in Donauwörth für 2023

Plus Frieden steht für 2023 ganz oben auf der Wunschliste der Menschen in Donauwörth. Doch was wünschen Sie sich für Ihre Stadt? Für das Miteinander? Eine Umfrage in der Reichsstraße.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten - das tun viele. Doch auch mit vielen, guten Wünschen für andere und sich selbst. Dinge, die man sich nicht kaufen kann und für deren Verwirklichung meist eine Portion Glück dazugehört. Was also wünschen sich die Menschen für das Jahr 2023? Die Donauwörther Zeitung hat sich in der Reichsstraße umgehört.

