Daten von 19-Jährigem aus dem Landkreis ausgespäht

Ein 19-Jähriger bemerkt rechtzeitig, dass seine Daten ausgespäht worden sind und geht zur Polizei. Zwei Handys wurden über sein Konto im Internet bestellt.

Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries hat am Freitag bei der Polizei gemeldet, dass seine Daten ausgespäht worden sind. Seinen Angaben nach wurden seine Zugangsdaten zum Online-Anbieter Google ausgespäht und für die Bestellung von zwei Mobiltelefonen verwendet.

Handys sollen nach Mecklenburg-Vorpommern geschickt werden

Diese sollten zum Preis von knapp 1.500 Euro an eine Adresse in Mecklenburg-Vorpommern versandt werden, was der junge Mann noch rechtzeitig bemerkte und daher die Aufträge stornieren konnte. Von der Polizei werden nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten geführt. (AZ)