Der Alpenverein in Donauwörth will klimaneutral werden

Plus Die Donauwörther Sektion des Alpenvereins hat sich viel vorgenommen: Bis 2030 will der Verein klimaneutral sein. Und auch für die Boulderhalle gibt es Pläne.

Der Alpenverein in Donauwörth hat Großes vor: Bis zum Jahr 2030 soll dieser klimaneutral sein. Der Hauptverein aus München hatte zuletzt beschlossen, dass alle Sektionen bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein sollen. Hierfür muss nun auch der Ableger Anstrengungen unternehmen.