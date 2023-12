Defekter Ofen verursacht Feuerwehreinsatz in Donauwörth

Ein defekter Ofen hat einen Feuerwehreinsatz in Donauwörth verursacht. Es konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden.

Die Donauwörther Feuerwehr ist am Freitagabend wegen eines defekten Ofens ausgerückt. Gegen 20.30 Uhr rief ein 56-Jähriger die Feuerwehr, da er Gas in seiner Wohnung roch und schlecht Luft bekam. Der Mann verließ daraufhin die Wohnung und wartete auf das Eintreffen der Feuerwehr. Eine Überprüfung durch die Feuerwehr und dem Schwabennetz ergab, dass an der Rückseite des Gasofens ein kleiner Defekt bestand. Allerdings bestand wegen des geringen Schadens zu keiner Zeit eine gesundheitliche Gefahr für den Mann. Da er jedoch nicht weiter heizen konnte, verbracht er die Nacht bei Verwandten. (AZ)