Im Donauwörther Juze wird es definitiv keine Partys mehr geben

Schlechte Nachricht für die Jugend in Donauwörth: In der Zirgesheimer Straße kann nicht mehr gefeiert werden. Die Organisatoren suchen eine neue Location.

Die Bühne bleibt leer, das Mischpult des DJ unbenutzt - denn jetzt ist es final: Im Juze Donauwörth an der Zirgesheimer Straße wird es keine Partys und keine Konzerte mehr geben. Das erst 2019 eröffnete Haus mit der auffallenden roten Fassade sollte eigentlich der zentrale Treffpunkt für die Jugend in Donauwörth sein. Auch nachts. Doch nach massiven Beschwerden der Anwohnenden wegen Lärms und Ruhestörung in der Nacht wird es keine spätabendlichen Feiern mit lauter Musik und Barbetrieb mehr gegeben. Die Suche nach einer neuen Location läuft.

"Da wir im Moment mit der Situation konfrontiert sind, keine Veranstaltungen aufgrund des hohen Lärmpegels durchführen zu können, sind wir auf der Suche nach einer neuen Location für unser Jugendzentrum", heißt es wörtlich in einer Stellungnahme vom Donnerstagabend, die die Verantwortlichen für das Juze via Facebook und Instagram veröffentlicht haben. Bei der Stadt und auch im Juze sei man der Meinung, dass Partys und Konzerte für die Nachbarn und auch die Bewohner der direkt angrenzenden Stiftung Sankt Johannes eine Herausforderung darstellen würden. "Deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, nach einer neuen Örtlichkeit zu suchen."

Oberbürgermeister Jürgen Sorré stellt klar, dass nicht das Juze an sich umziehen soll. "Angebote tagsüber wird es in der Zirgesheimer Straße weiter geben", so der Rathauschef. Vielmehr gehe es darum, eine externe Partylocation anzumieten. "Es steht außer Frage, dass wir für die Jugend einen Ort zum Feiern anbieten müssen. Aber im Juze ist das leider nicht mehr umsetzbar."

Party im Juze bedeutete direkt Beschwerden bei der Polizei in Donauwörth

Das Juze ist seit 2019 in der Zirgensheimer Straße untergebracht. Nach einem kurzen Rückschlag wegen eines Wasserschadens folgte die Pandemie und an Partys und Treffen war nicht zu denken. Im Frühsommer 2022 nahm der Betrieb dann erst so richtig Fahrt auf und die ersten Partys fanden wieder statt - auch für private Feiern wurde wieder vermietet. Doch schnell kamen dann auch die Probleme, Anrufe bei der Polizei wegen lauter Bässe, Geschrei und Musik aus offenen Fenstern. "Teilweise war es extrem und die Nachbarn haben mehrfach in der Nacht angerufen", bestätigt auch Stefan Roßmanith von der Polizei Donauwörth.

"Die Veranstaltungen waren extrem gut besucht und es ging bis weit in die Nacht", berichtet auch der OB. Laute Musik in den Räumen, lärmende Gäste vor der Tür, Müll und Scherben am nächsten Tag hätten dann schnell zu Beschwerden geführt. "Es ist sehr schade", sagt Sorré, der zwar Verständnis für die Bedürfnisse der Anwohner hat. Doch er sei sich der Notwendigkeit bewusst, dass Donauwörth eine Partylocation für die jungen Menschen in der Stadt brauche - die jetzige Lage sei eben doch nicht ideal.

Sollten sich passende Räume finden lassen, werde die Stadt sich zweifelsohne finanziell engagieren und zur Miete zusteuern. Auch das Juze ist ja nur angemietet, der Gebäudekomplex gehört der Stiftung Sankt Johannes. 100 Quadratmeter, Sanitäranlagen und "nach Möglichkeit abgelegen", lautet die Objektbeschreibung für eine passende Feierstätte.