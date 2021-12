Donauwörth

12:00 Uhr

Deko aus dem Wald: Donauwörther Stadtförster erklärt, was erlaubt ist

Seinen Christbaum zu Weihnachten holt man auf der Plantage oder am Verkaufsstand - nicht im Wald.

Plus In der Weihnachtszeit mehren sich Sammler und Sammlerinnen, die im Stadtwald in Donauwörth nach Material für die heimische Deko suchen. Doch es gibt klare Regeln.

Von Fabian Kapfer

Noch gut eine Woche bis Weihnachten. Viel Betrieb herrscht erfahrungsgemäß in den Wäldern der Region, denn das ist ein beliebter Ort, um Tannengrün, Zapfen und Moos zu sammeln. So manch einer hat wohl auch schon einen Baum anvisiert, um diesen vor dem Fest zu schlagen. Aber ist das auch erlaubt? Der Donauwörther Stadtförster Michael Fürst erklärt, was jedermann aus dem Wald mitnehmen darf und ab wann man sich sogar strafbar macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen