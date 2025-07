Delegiertenversammlung Kreischorverband Nordschwaben

Kürzlich fand die jährliche Delegiertenversammlung des Kreis-Chorverbandes Nordschwaben in Donauwörth statt. Vertreterinnen und Vertreter der angeschlossenen Chöre kamen zusammen, um Rückblick zu halten, aktuelle Themen zu besprechen und die Zukunft des Chorgesangs in der Region zu gestalten. Die Vorsitzende Marion Schauer eröffnete die Versammlung. Der gastgebende Verein Harmonie Donauwörth unterhielt mit drei Liedbeiträgen. Der Kreis-Chorverband Nordschwaben besteht aus insgesamt 40 Chören mit rund 1000 aktiven Mitgliedern. Schauer blickte auf die zahlreichen Termine und Veranstaltungen des vergangenen Jahres zurück und gab einen Ausblick auf die Planungen für 2025. Die stellvertretende Landrätin Claudia Marb und der Bürgermeister der Stadt Donauwörth, Jürgen Sorrè, richteten Grußworte an die Anwesenden und betonten die Bedeutung des Chorgesangs für die Region. Ein weiterer Punkt der Versammlung war die Anregung von Marion Schauer, anlässlich der Landesgartenschau 2028 in Donauwörth einen Chortag zu veranstalten. Bürgermeister Sorrè sagte zu, diesen Vorschlag in die Planungen aufzunehmen. Zudem wurde bekanntgegeben, dass das Kreis-Chorkonzert Anfang März 2026 voraussichtlich in Donauwörth stattfinden soll. Hier werden wieder mehrere Chöre auftreten und Spenden für einen guten Zweck sammeln. Kreis-Chorleiter Peter Müller kündigte eine Fortbildung am 27. September diesen Jahres in Ebermergen zum Thema Advent und Weihnachten an. Zusätzlich plant er eine weitere Fortbildung durch den Chorverband Bayerisch-Schwaben. Zwischenzeitlich ist auch hier der Termin für die Stimmbildung auf den 12. Juli 2025 festgelegt worden. Mittlerweile können Termine und Veranstaltungen auch komfortabel über die CBS-App verwaltet werden. Nachdem mehrere anwesende Chöre zu Jubiläumsveranstaltungen und Konzerten einluden, dankte die Vorsitzende zum Schluss allen anwesenden Delegierten für ihr Engagement.

