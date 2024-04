Donauwörth

Delp-Quartier: Hunderte neue Wohnungen im nächsten Abschnitt

Beim zweiten Bauabschnitt im neu entstehenden Alfred-Delp-Quartier geht es jetzt mehr und mehr in die Detailplanung.

Plus In der Parkstadt wird der nächste Bauabschnitt bald erschlossen. Was für Wohnungen dort entstehen und welche neuen Einkaufsmöglichkeiten es geben könnte.

Von Thomas Hilgendorf

Von der alten Kaserne, die über Jahrzehnte die Parkstadt prägte, ist heute nur noch das zu sehen, wo es früher für Zivilisten "Stop" hieß. Das markante gusseiserne Tor steht wie eh und je. Dahinter: Schotterberge, Bäume. Bald schon sollen in dem Bereich um die vormalige Hauptwache und den Exerzierplatz Hunderte Wohneinheiten gebaut werden. Dies könnte den angespannten Wohnungsmarkt in und um Donauwörth tatsächlich entzerren. Auch beim Gewerbe dürfte es einen interessanten Zuwachs geben.

Die alte Haupteinfahrt wird wohl nicht mehr der Hauptzugang zu dem weitläufigen 30-Hektar-Areal bleiben. Der soll, wie Robert Strasser gegenüber der Redaktion jüngst erläuterte, weiter südlich erfolgen, just am neuen Hochbehälter. Erkennbar ist dort die großzügige Zufahrt schon, die einen weiträumigen Bogen um den bereits erschlossenen ersten Bauabschnitt spannt, aber auch um den nun Schritt für Schritt zu überplanenden zweiten Abschnitt. Der Bogen wird im Übrigen nach Donauwörths Alt-OB benannt sein: Dr.-Alfred-Böswald-Ring. Das liegt relativ nahe, verband das ehemalige, bereits verstorbene Stadtoberhaupt doch viel mit der Parkstadt. Er wohnte hier, hatte zudem eine enge Verbindung auch zur vormals auf dem Schellenberg stationierten Truppe.

