Den Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré zieht es zur PWG

Der Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré will bei der Wahl 2026 wieder antreten - dieses Mal aber als PWG-Kandidat.

Plus In Donauwörth kündigt OB Jürgen Sorré an, künftig für die Parteifreie Wählergemeinschaft zu kandidieren. Wie er dies begründet und welches Amt er noch anstrebt.

Es ist zwar erst gut die Hälfte der laufenden Legislaturperiode vorbei, jedoch lässt eine Nachricht aus Donauwörth im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2026 aufhorchen: Der parteilose Oberbürgermeister Jürgen Sorré will in knapp drei Jahren für die Parteifreie Wählergemeinschaft (PWG) antreten. Dies verkünden PWG-Ortsvorsitzende Doris Rödter und Michael Bosse, Vorsitzender der Fraktion der Freien Wähler (FW), PWG und Bürger für Donauwörth (BfD), in einer gemeinsamen Mitteilung.

Zur OB-Wahl im März 2020 war Sorré als parteiloser Kandidat von der SPD nominiert worden. Er setzte sich in einer Stichwahl mit 61 Prozent der Stimmen gegen Michael Bosse (FW) durch, der anschließend das Amt des Bürgermeisters und des Fraktionsvorsitzenden übernahm. FW/PWG/BfD stellen seit 2020 mit neun Ratsmitgliedern auch die stärkste Fraktion im Stadtrat, während die SPD nur drei Sitze errang. Ein Grund dafür war, dass Sorré nicht mit auf die Stadtratsliste wollte und den Sozialdemokraten damit als Stimmenbringer fehlte.

