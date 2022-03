Donauwörth

Denis Scheck spricht über seine 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur

Plus Der Literaturkritiker Denis Scheck ist beim nordschwäbischen Literaturfestival in Donauwörth zu Gast. Über seine Leidenschaft für das Lesen.

Von Fabian Kapfer

Es sei „schierer Größenwahn“, sich als einzelner Literaturkritiker an einen Kanon der 100 besten Bücher der Weltliteratur zu wagen. Aber Größenwahn könne ja teilweise auch ganz lustig sein, sagt Literaturkritiker Denis Scheck mit einem Schmunzeln am Mittwochabend vor 70 Gästen im ausverkauften Donauwörther Zeughaus. Dort präsentierte er Auszüge aus seinem Buch „Schecks Kanon: Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur“ im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben. Veranstaltet wurde der Abend von der Stadt Donauwörth. In einer kurzweiligen Veranstaltung hält er einen flammenden Appell für die Literatur, liest Auszüge aus seinem Kanon und berichtet über die Frage eines bekannten deutschen Entertainers an ihn, über die er dankbar ist.

