vor 50 Min.

Denkmalschutz des Tanzhauses: "Wir waren sauer auf Donauwörth"

Plus Thomas Goppel, Ex-Minister und Bayerns oberster Denkmalschützer, über die Wichtigkeit des Tanzhauses für die Reichsstraße – und Versäumnisse Donauwörths.

Von Thomas Hilgendorf

Die Kuh ist vom Eis, möchte man vermuten, nachdem die Bürgerinnen und Bürger entschieden haben. Das Tanzhaus bleibt bestehen, kein Abriss. Und doch hat sich nicht alles beruhigt in Donauwörth. Der zentrale städtische Veranstaltungsbau bleibt ein Politikum. Und auch für das Drumherum, die Reichsstraße und die Innenstadt an sich ergeben sich nun neue Fragen – jetzt, wo die Stellungnahme des Landesdenkmalrates öffentlich bekannt wurde (wir berichteten). Thomas Goppel, Ex-Wissenschaftsminister und einer der obersten bayerischen Denkmalschützer, spricht gegenüber unserer Redaktion Klartext. Es müsse sich etwas ändern in Donauwörth.

