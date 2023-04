Der Alpenverein Donauwörth steht vor großen Aufgaben

Bis 2030 will der DAV klimaneutral sein. Bereits 2024 muss sich Donauwörths größter Verein auf die Suche nach einer neuen Führung machen.

Großes Interesse am Angebot, große Herausforderungen für die Zukunft. So könnte man die Lage des DAV Sektion Donauwörth beschreiben. Fast 4000 Mitglieder zählt der Bergsportverein mittlerweile und wenn bei dem jährlichen Mitgliedertreffen die Weichen gestellt werden, ist das Zeughaus gut gefüllt. So hören viele Mitglieder und auch OB Jürgen Sorré, dass die Vorsitzende Claudia Reichenbacher nur noch ein weiteres Jahr für das Amt zur Verfügung steht.

Sorré lobt nicht nur die hervorragende Führung des größten Vereins der Stadt – keine leichte Aufgabe mit 3840 Mitgliedern – sondern auch das Vorhaben, bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Scherzhaft bekennt er in diesem Zusammenhang, ein schlechtes Gewissen zu haben, da er mit dem Auto gekommen sei. Er dankt für das gute Miteinander und alle vielfältigen Aktivitäten des Alpenvereins. Diese würdigt unter höchster Anerkennung auch die stellvertretende Landrätin Claudia Marb. In 125 Jahren sei der Verein nicht müde geworden und der tief verwurzelte Zusammenhalt sei spürbar.

Die Kletter- und Boulderhalle in Donauwörth wird wieder sehr gut genutzt

Reichenbacher blickt zurück und zieht ein positives Fazit: Mit der Boulderhalle habe die Sektion erneut einen Meilenstein gesetzt. Sie dankt dem Projektteam um Michael Hesselt für die gute Arbeit und der Stadt Donauwörth für die verlässliche Partnerschaft. Künftig werden die Betriebskosten hälftig geteilt. Dank Spenden der Sparkasse Donauwörth und der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth von je 1000 Euro konnte im Boulder-Bereich ein kindgerechtes Griff-Ensemble erstellt werden, an dem sich kleinere Kinder spielerisch ausprobieren können. An der Fassade der Kletterhalle soll eine Kletterwand installiert werden. Die Erweiterung soll den ganzjährigen Bergsport vor der Haustür ermöglichen.

Überhaupt werde die Halle wieder sehr gut angenommen und man habe Besucherzahlen auf dem Niveau wie vor der Pandemie erreicht. Vor allem der Boulderbereich ziehe an, auch die Schulen. Leider gebe es für Vier- bis Fünfjährige lange Wartelisten. Der Kraxlstadel sei täglich geöffnet und werde ausschließlich mit ehrenamtlichen Helfern betrieben. Deshalb gebe es immer wieder Personalengpässe. Trotzdem konnten Stadtmeisterschaften im Klettern und Bouldern erfolgreich durchgeführt werden, ebenso wie diverse Angebote zum Schnupperklettern.

Claudia Reichenbacher ist noch einmal zur Vorsitzenden des Donauwörther Alpenvereins (DAV) gewählt worden. OB Sorré gratulierte. Sie hat angekündigt, 2024 nicht mehr antreten zu wollen. Foto: Harald Erdinger

Großes Thema im Verein ist der Klimawandel. Die steigenden Temperaturen hätten sich im vergangenen Winter deutlich gezeigt. Dennoch drängen immer mehr Menschen in ihrer Freizeit in die Berge. "Mit unseren Vereinsaktivitäten – 180.000 zurückgelegte Kilometer im Jahr 2022 – sind wir Teil des Problems", sagt Reichenbacher. Aber der DAV ist der erste große (Bergsport-)Verein, der Klimaschutz zum durchgängigen Querschnittthema deklariere. Die Sektion versuche die Emission, die in direktem Zusammenhang mit den Vereinsaktivitäten stehen, bis 2026 um 30 Prozent zu reduzieren. Klimafreundliche Anreise und mehr ÖPNV sollen helfen, den CO₂-Ausstoß zu senken.

Bis 2030 will der DAV klimaneutral sein

Klimaschutzkoordinator Stefan Rösch und sein Team hätten mit ihrer Klimabilanz für 2022 die Ausgangsbasis gelegt. Donauwörth sei hier im Vergleich mit anderen Sektionen weit voraus. Es gelte, Klimaschutz als gesellschaftliche Herausforderung und Gestaltungschance zu erkennen und Neues zu probieren, damit alpines Unterwegsseins zukünftig nachhaltig ist, wie es neu im Leitbild des Vereins festgeschrieben steht. Ein weiterer Kerninhalt des Leitbilds ist der Naturschutz, der sich in der Sektion hauptsächlich in der Pflege von 366 Federmausnistkästen niederschlägt. Bei den weiteren Berichten aus den Referaten wird besonders das hohe Ausbildungsniveau hervorgehoben.

Von den 85 ausgebildeten Trainern im Verein wurden 2022 in verschiedenen Kursen 72 Personen an die verschiedenen Facetten des Bergsports herangeführt. 208 Stunden Wegebau im Gebiet Hinterhornbach und 50 am Edelweißweg leisteten ehrenamtliche Helfer im vergangenen Jahr. Negativ aufgefallen sei in diesem Zusammenhang, dass am Wichtelesberg sehr viel Müll zurückbleibe.

