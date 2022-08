Der "autofreien Samstag" in der Donauwörther Reichsstraße wird beendet

Jeden ersten Samstag im Monat war die Reichsstraße autofrei. Das Konzept sollte mehr Menschen in die Stadt locken. Doch die Händlerinnen und Händler wollen die Aktion nicht mehr.

Knapp ein Jahr lang war der erste Samstag im Montag in der Donauwörther Reichsstraße autofrei. Die "Fußgängerzone auf Zeit" war ein Versuch, vor allem am Samstagnachmittag wieder mehr Frequenz in die Innenstadt zu bringen. Jetzt wird das Projekt, das insgesamt achtmal umgesetzt wurde, beendet.

Das Ende der Aktion verkündet die City-Initative Donauwörth am Mittwochmittag. Beim regelmäßigen Treffen der Händler und Gastronomen der Reichsstraße hätten sich die Teilnehmer dazu entschlossen, den autofreien Samstag umgehend abzuschaffen. Denn die Händler berichten von guten Umsätzen. Die Frequenz der Kunden sei "äußert hoch", sodass eine zusätzliche Aktion nicht notwendig sei.

Händler der Reichsstraße waren vom autofreien Samstag nicht so begeistert

Die Stadt Donauwörth hat pro Samstag ein Budget von rund 2000 Euro investiert und beispielsweise mit einem Sandstrand, Biergarten vor dem Stadtladen oder einem Erntedankefest besondere Aktionen zu realisieren. Händler und Gastronomen hatten allerdings berichtet, dass das Angebot auf der Reichsstraße eher weniger dafür sorge, dass Kunden in die Geschäfte kommen. Das Konzept der Verkehrsberuhigung habe nur funktioniert, wenn die Händler selbst auf der Reichsstraße Präsenz gezeigt hätten. Doch dafür sei der personelle Aufwand zu groß, heißt es.

Offizielle Begründung für das Ende des autofreien Samstags ist allerdings auch noch eine andere. Denn die Stadt plant umfangreiche Umbauarbeiten in der Reichsstraße, um diese attraktiver zu gestalten und für längeren Aufenthalt der Menschen zu sorgen. Die Pläne dazu wurden vor der Sommerpause auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist beispielweise das Areal vor dem Liebfrauenmünster als Platz zu gestalten und die Parkplätze zu verlegen. Zudem darf der Verkehr in der Reichsstraße bald nur noch mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde rollen.

CID-Vorsitzender spricht von "wertvollen Erfahrungen"

Wann diese baulichen und verkehrsrechtlichen Veränderungen auch tatsächlich umgesetzt sind, ist derzeit offen. Der autofreie Samstag aber wird sofort beendet. Markus M. Sommer, Vorsitzender der CID, spricht dennoch von "wertvollen Erfahrungen", die man habe machen können.

