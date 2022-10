Donauwörth

18:16 Uhr

Der Chef-Wechsel in der Polizeiinspektion Donauwörth ist jetzt offiziell

Plus Thomas Scheuerer, Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth, wurde nun offiziell verabschiedet. Sein Nachfolger will sich einem Thema besonders widmen.

Der eine geht, der andere kommt. Ganz so einfach war es beim Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Donauwörth nicht. Thomas Scheuerer, der langjährige Leiter der Dienststelle, verabschiedete sich bereits Anfang 2022 in ein Sabbatjahr, ehe er in Pension geht. Ihm folgte zunächst Maria Enslin, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung für den höheren Dienst neun Monate lang als kommissarische Chefin bewähren durfte. Seit dem 1. Oktober führt nun Benjamin Dannemann die Inspektion, die für die Sicherheit von fast 60.000 Menschen im Donau-Ries-Kreis zuständig ist. Bei einem Festakt fand jetzt die offizielle Übergabe statt. Der neue Leiter machte dabei auch gleich klar, welches Thema er vorrangig angehen will.

