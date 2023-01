Der Dezember 2022 wurde erst immer kälter und endete dann warm

Plus Der letzte Monat des Jahres war trist – zumindest an den Sonnenstunden gemessen. Davon gab es deutlich weniger als normal, bilanziert der DZ-Wetterexperte.

Ein achttägiger Kälteeinbruch mit Schneefall kurz vor Weihnachten ließ einen echten Wintermonat erwarten, doch bis Monatsende war dies nicht durchzuhalten. Der letzte Monat des Jahres endete erneut zu warm mit Niederschlags- und Sonnenscheinmangel.