Der Donauwörther Diakon sagt "Servus"

Johannes Hildebrandt verlässt Donauwörth in Richtung Nürnberg. Beim Abschied in der evangelischen Christuskirche in Donauwörth flossen auch Tränen.

Es ist wohl das Tragische an Abschieden: Am aussagekräftigsten sind sie letztlich, wenn Tränen fließen. So war es jüngst im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes in der Donauwörther Christuskirche bei der Verabschiedung von Diakon Johannes Hildebrandt. Er verlässt Nordschwaben in Richtung Franken: In Nürnberg wird der gebürtige Niederbayer ebenfalls im Bereich der evangelischen Jugend- und Familienarbeit tätig sein.

Gut drei Jahre war Hildebrandt im evangelischen Dekanat Donauwörth tätig - kurz nach seinem Amtsantritt im Herbst 2019 kam im Frühjahr 2020 das, was wohl keiner in der kirchlichen Jugendarbeit auf dem Schirm gehabt haben konnte: Die Corona-Pandemie bremste so ziemlich alles an Begegnungen und Projekten unter jungen Menschen aus. Hildebrandt, der seine Ausbildung in Rummelsberg absolviert hatte, setzte sich dennoch dafür ein, dass sich die Jugendlichen zumindest digital regelmäßig begegnen konnten und dass so der Kontakt untereinander nicht abriss. Generell war der Diakon neben der Arbeit mit den Konfirmanden beziehungsweise der Evangelischen Jugend (EJ) auch stark damit beschäftigt, die Digitalisierung im Dekanat Donauwörth voranzubringen, unter anderem durch regelmäßige Livestreams von Gottesdiensten. Bei den Andachten und Gottesdiensten trug Hildebrandt zudem einiges dazu bei, dass neue Formate wie die Worships (Lobpreisungen mit modernen Liedern) eingeführt werden.

Am Sonntag verabschiedeten sich neben den Donauwörther Pfarrerinnen Jasmin Gerhäußer und Elke Dollinger sowie Dekan Frank Wagner auch der Kirchenvorstand, die EJ und die evangelischen Pfadfinder des VCP Donauwörth. Besonders seitens der Jugendlichen war die Traurigkeit über den Abschied deutlich zu spüren - und auch Johannes Hildebrandt musste sich die ein oder andere Träne abwischen. Die Stelle des evangelischen Diakons in Donauwörth ist inzwischen ausgeschrieben.

