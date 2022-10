Donauwörth

06:30 Uhr

Der Donauwörther Alpenverein will beim Klimaschutz ein Vorbild sein

Plus Wie macht man einen Verein klimaneutral? Der DAV Donauwörth geht das an. Um CO₂-neutral zu agieren wird viel verändert, aber auch investiert.

Von Cathrin Gros

Der Deutsche Alpenverein will bis 2030 klimaneutral sein. Auch die Sektion Donauwörth arbeitet an diesem ambitionierten Ziel. Seit Anfang dieses Jahres arbeiten die Verantwortlichen daran, das Vorhaben auf die Spur zu bringen. Denn das Thema ist gerade mit Blick auf die Alpen dringender denn je: Die Folgen der Klimakatastrophe sind zwar seit Jahrzehnten sichtbar, doch der Gletscherabbruch an der Marmolata oder der Südliche Schneeferner an der Zugspitze, der jüngst seinen Status als Gletscher verloren hat, haben aufgeschreckt. Doch wie macht man einen Verein klimaneutral?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

