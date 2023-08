Donauwörth

vor 32 Min.

Der Donauwörther Bahnhof ist jetzt barrierefrei

Barrierefrei zu den Bahnsteigen gelangen können die Fahrgäste nun in Donauwörth. Alle Aufzüge sind in Betrieb.

Plus Die Modernisierung des Bahnhofs in Donauwörth ist weitgehend abgeschlossen. Darüber freuen sich viele Menschen. Was jetzt die Stadt noch verbessern will.

Von Wolfgang Widemann

Was haben sich Menschen am Donauwörther Bahnhof geärgert, die schlecht zu Fuß oder gar auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die einen Kinderwagen vor sich herschieben, oder die auf ihrer Reise schwere Koffer schleppen müssen. Viele Stufen runter, viele Stufen rauf - der Weg zum Zug war beschwerlich, manchmal sogar gefährlich. Seit Kurzem gehören solche Probleme der Vergangenheit an. Der Bahnhof, an dem an einem normalen Werktag rund 10.000 Personen ein-, aus- oder umsteigen, ist jetzt barrierefrei. Der Weg dahin war lang und der Umbau verschlang eine Riesen-Summe.

Über das Projekt war schon seit Jahren geredet worden. Studien wurden in Auftrag gegeben, Konzepte geschmiedet, Pläne erstellt. Die Bauarbeiten starteten im Mai 2020. Seitdem wurden nach und nach die Bahnsteige und der Fußgängertunnel unter den Gleisen erneuert. Es wurde auch ein zusätzlicher Zugang direkt von der Straße her geschaffen. Die Bahnsteige erhielten neue Dächer, Sitzgelegenheiten, Mülleimer, einen neuen Bodenbelag mit Platten, an deren Rillen sich Sehbehinderte orientieren können. Neue Anzeigetafeln an den Gleisen und in der Unterführung versorgen die Fahrgäste mit Informationen. Alles wirkt freundlicher und funktionaler als vorher. Einfach zeitgemäß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen