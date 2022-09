Der Doubles-Starclub rockt den Herbst

Im Doubles-Starclub in Donauwörth (Kronengasse 17) beginnt die Saison jetzt wieder. Offene Treffen, Live-Auftritte und Musik in jeder Form sind wieder geboten. Wenn es heißt "Open Stage", sind Begegnungen zwischen Musikern erwünscht. Außerdem sind folgende Konzerte im Herbst geplant.

Funk, Rock und Pop gibt es am Freitag, 7. Oktober, von "Daisy Ultra" zu hören. Die vier Damen sind Münchens angesagteste Rockladys-Formation. Sie überzeugen in ihren gecoverten Songs mit leidenschaftlichen Inszenierungen und irrwitziger Spielfreude. Der Eintritt ist frei.

Classic Rock hat sich die Band "Rockrebell" auf die Fahnen geschrieben, die am Samstag, 8. Oktober, kommt. Gitarren-Derwisch Keule schnallt sich seine Sechssaitige um und schlägt raue Töne an. Zur Verstärkung bringt er seinen langjährigen Freund Nicky Fischer mit. Mit Dennis Fischer am Schlagzeug ist das Trio komplett. Es wird ein Mix aus Evergreens der 60er und 70er Jahre bis hin zu eigenen Songs.

Die Philosophie des Funks ist Thema der Formation "Funk@losophy", die am Freitag, 14. Oktober, kommt. Gelegenheiten, die Band live in dieser Besetzung zu erleben, gibt es nur selten, meist sind die Mitglieder in alle Winde verstreut und mit verschiedenen Acts auf Tour oder im Studio. Der Eintritt ist frei.

"Reload" aus München spielt am Samstag, 15. Oktober, Rock-Klassiker von AC/DC bis ZZ Top. Nach dem Split der Band "Coverboy" (Stammgast auf dem Reichsstraßenfest) formierten sich die Überreste neu und führen unter dem Namen "Reload" das Erbe fort. Sie verbinden Rock der 70er bis 90er Jahre mit einer publikumsnahen Bühnenshow.