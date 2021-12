Der Hochbälter in der Donauwörther Parkstadt wächst und wächst

Plus Die Betonhülle des neuen Trinkwasser-Hochbehälters in der Donauwörther Parkstadt wird aktuell immer größer. Wann wird das Bauwerk fertig sein?

Der neue Trinkwasser-Hochbehälter wächst im wahrsten Sinne des Wortes. Zwischenzeitlich sind die meisten Vergaben (Baumeisterarbeiten, Maschinentechnik, Edelstahlbehälter) erfolgt, wie die Stadt mitteilt. Derzeit laufen die Baumeisterarbeiten auf Hochtouren, die Außenhülle des Behälters steht, die Dacharbeiten wurden im Laufe des Dezember beendet. Witterungsbedingt verzögerten sich allerdings jüngst die Betonarbeiten, da der Baustoff nicht aushärten konnte. Insgesamt mussten zwei bis drei Wochen mehr Zeit eingeplant werden.