Donauwörth

13:37 Uhr

Der Keller Steff singt im Donauwörther Doubles – und alle schunkeln mit

Plus Im Doubles Starclub gastiert die Keller Steff Bigband im Rahmen der 50. Donauwörther Kulturtage. Womit es die Musiker schaffen, den Saal zum Kochen zu bringen.

Von Jule Eibl

Die Stimmung ist gut an diesem Donnerstag Abend im Doubles Starclub. Im Rahmen der 50. Kulturtage in Donauwörth tritt hier die Keller Steff Big Band auf und wird herzlich von Oberbürgermeister Jürgen Sorré begrüßt. Schon als die acht Musiker die Bühne betreten werden sie umjubelt und bringen erst einmal mit einem Boogie Woogie das Publikum und dessen Beine in Schwung.

Steff Keller fragt die Zuschauerinnen und Zuschauer, ob es für sie in Ordnung ist, dass sie mitsingen, was mit Begeisterung bejaht wird. Die Band spielt ihr bekanntes "Bulldogfahrer"-Lied an und alle im Club „kurbeln“ mit, in dem sie sich rhythmisch auf und ab bewegen. Wir bleiben in der Landwirtschaft als Keller von der Millie von der Kuh singt und danach bemerkt, sie würden solange weiter Musik machen, so lange der Liter Milch weniger kostet als ein Liter Bier auf dem Oktoberfest. Das erfährt große Zustimmung vom Publikum.

