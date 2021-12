Donauwörth

20.09.2021

Der längste Pilgerweg der Welt führt jetzt durch Donauwörth

Plus Im Atlas der Pilgerrouten hat Donauwörth ab sofort eine besondere Position. Der längste Route der Welt führt jetzt durch Donauwörth. Woran das zu erkennen ist.

Von Eva Münsinger

Zart glänzt die Friedenstaube im Sonnenlicht. Filigran wirkt sie, doch übersehen wird sie wohl kaum einer der künftigen Pilger, die sich in Zukunft auf dem längsten Pilgerweg der Welt durch Donauwörth bewegen. Die handgeschmiedete Taube am Kopf der Friedensbrücke in Donauwörth ist das Symbol des Jerusalemweges, des längsten Pilgerweges der Welt. Wer hier läuft, wird nach dieser Skulptur Ausschau halten und sicher auch für ein Foto stehen bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen