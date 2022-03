Der neue Mann für den Klimaschutz im Donauwörther Rathaus

Die Stadt Donauwörth hat einen neuen Klimaschutzmanager. Stefan Rösch ist nicht nur vom Fach, sondern auch noch gebürtiger Donauwörther.

Herr Rösch, wie kommen Sie zu Ihrem neuen Job?



Stefan Rösch : Ich beschäftige mich beruflich seit über 20 Jahren mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit, konkret mit den Themen Photovoltaik und E-Mobilität. Dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, die Vielfalt des Klimaschutzes anzuwenden und der Klimakrise im Gesamtpaket auf kommunaler Ebene zu begegnen, das hat mich gereizt. Außerdem bin ich gebürtiger Donauwörther und habe hier also nicht nur meine Wurzeln, sondern auch meine Familie.

Wo sehen Sie Potenziale in einer Stadt in der Größe von Donauwörth für einen Beitrag zum Klimaschutz?



Rösch : In Donauwörth haben wir die gute Ausgangslage, dass sich die Stadt seit vielen Jahren mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt und auch schon mit dem European Energy Award in Silber zertifiziert ist. Diese Auszeichnung ist verbunden mit einem klaren Fahrplan an Maßnahmen, dem sogenannten "Leitbild". Es zeigt auf, was Schritt für Schritt umzusetzen ist. Und darin sehe ich große Chancen: Zum einen, indem wir diese Schritte weiterhin durch konkrete Maßnahmen erfolgreich gehen. Zum anderen aber auch, weil Donauwörth damit überhaupt einen professionellen Rahmen für individuell angepasste Maßnahmen zum Klimaschutz hat!

Was werden die Klimaschutz-Schwerpunkte Ihrer Arbeit in Donauwörth sein?



Rösch : Die Handlungsfelder, deren konsequente Abarbeitung mit zu meinen Aufgaben gehört, sind im oben genannten Maßnahmenplan genannt. Es geht beispielsweise um das Thema Gebäudesanierung und Wärmedämmung, um weitere Ladepunkte für E-Mobilität und um den Ausbau von Photovoltaik, um nur einige der konkreten Punkte zu nennen.

Was steht in den kommenden Wochen und Monaten auf der Agenda?



Rösch : Wir wollen eine Umfrage zum Thema Klimaschutz machen, zum Status quo und zu Wünschen und Anregungen vor Ort. Das soll in Zusammenarbeit mit Umweltverbänden und mit Vereinen geschehen und die Bevölkerung einbinden. Im Herbst wird wieder die Klimawoche stattfinden, da laufen bereits die Planungen. Fortwährend gilt es den Klimaschutzbeirat zu begleiten, in dem sowohl Vertreter aus dem Stadtrat als auch aus der Verwaltung und weitere wichtige Akteure zum Thema Klimaschutz regelmäßig tagen. Und dann will ich Ansprechpartner und die Verwaltung kennenlernen, ich möchte Netzwerke mit bereits vorhandenen Multiplikatoren pflegen, aber auch neue Kontakte knüpfen. Über allem steht für mich Klimaschutz in der Kommune und das schon erwähnte Leitbild, das man natürlich auch leben und umsetzen muss. Und da sehe ich mich schon auch als Motor.

Zur Person: Stefan Rösch (46) ist seit Mitte Februar 2022 Klimaschutzmanager der Stadt Donauwörth und damit Nachfolger von Andreas Reiner. Der Donauwörther hat Umweltsicherung in Weihenstephan studiert. Beruflich beschäftigte er sich mit der Planung von Biogasanlagen und später mit Photovoltaik-Anlagen. (AZ)

