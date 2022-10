Der neue Mehrgenerationen-Sportpark in Donauwörth ist fertig

Der Mehrgenerationen-Sportpark in der Parkstadt ist fertig und kann ab 2. November genutzt werden. WLAN wird es nun doch nicht geben.

Es ist ein ambitioniertes Projekt, das jüngst auch in der Kritik der Anwohner stand: der Mehrgenerationen-Sportpark in der Donauwörther Parkstadt. Jetzt wird das Projekt, das direkt hinter der Sebastian-Frank-Schule liegt und worin Stadt und Freistaat knapp zwei Millionen Euro investiert haben, eröffnet. Am Mittwoch, 2. November, darf jedermann auf dem Gelände sporteln und spielen.

Wie die Pressestelle der Stadt Donauwörth meldet, warten dann auf dem Gelände vielfältigen Attraktionen für Sport und Freizeit: darunter ein Basketball- und Soccercourt, Sport- und Fitness-Geräte für Jung und Alt, ein großes Seilklettergerüst, eine Calisthenics-Fitnessanlage zum Training mit dem eigenen Körpergewicht und vieles mehr. Außerdem wurde ein Bereich des Geländes als Yoga- und Fitness-Wiese gestaltet. Überdachte, an den Seiten offene Pavillons sollen ein Ort zum Verweilen sein, zudem umfasst der Mehrgenerationen-Sportpark auch eine Boccia-Bahn, Tischtennisplatten und vieles mehr.

Mehrgenerationensportpark Mehrgenerationensportpark in der Parkstadt in Donauwörth Foto: Alisia Wagner

Die Baukosten für den Mehrgenerationen-Sportpark einschließlich der barrierefreien Wegeverbindung betrugen rund 1,73 Millionen Euro. Davon werden rund 1,2 Millionen Euro aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020" gefördert.

Mehrgenerationen-Sportpark in Donauwörth: Warum es nun doch kein WLAN gibt

Zuletzt hatten sich Anlieger in direkter Umgebung bei der Stadt beschwert, weil schon vor Eröffnung des Parks Besucher kamen und teilweise bis in die Nacht für Lärm sorgten. Nach mehreren Schreiben an die Verwaltung hatte es ein Treffen mit Oberbürgermeister Jürgen Sorré gegeben. Die Beschwerden reichten sogar bis zur Regierung von Schwaben, sodass die Stadt nachträglich noch ein Baugenehmigungsverfahren umsetzen musste – Lärmschutzgutachten inklusive. Das ist aber nun erledigt, die Geräte sind komplett aufgebaut und technisch abgenommen. Ob sich die Befürchtungen der Anlieger erfüllen, dass sich das neue Angebot zum sozialen Brennpunkt entwickeln könnte, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Ursprünglich war vorgesehen, dass es auf dem Gelände einen kostenfreien Zugang zu offenem WLAN geben soll. Das wurde mittlerweile aber verworfen. Das Konzept des Parks ziele darauf ab, dass sich die Menschen dort körperlich bewegen, zum Gespräch und Austausch treffen und die Flächen für Ausgleich und Entspannung nutzen. (AZ/fene)