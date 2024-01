Der Notenkessel in Donauwörth geht in die 27. Saison

Am 3. Februar gibt es das erste Konzert. Bis zum 9. März werden Künstler aus Nürnberg, Buchloe, Schweden und Leipzig nach Donauwörth kommen.

Die etablierte Konzertreihe „Donauwörther Notenkessel“ geht in ihr 27. Jahr mit vier unterschiedlich besonderen Konzerten. Offizielle Eröffnung der Saison ist am 21. Januar, wenn am Konzertort Christuskirche in Donauwörth die Notenkessel-Fahne gehisst wird. Und das sind die einzelnen Programmpunkte: