Der November 2022 war in Donauwörth so warm wie selten

Plus Viel Nebel und viel zu mild: Der November 2022 war zwar trüb, aber nicht wirklich herbstlich. Der erste Frost sei spät gekommen, bilanziert der DZ-Wetterexperte.

Bei viel zu wenig Niederschlag überraschte der November als deutlich zu warmer Herbstmonat, wie er seit 2014 nicht mehr aufgetreten war.