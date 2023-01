Donauwörth

Der Oetttinger Wolf J. Gruber erhält den Donauwörther Kunstpreis

Plus Der Donauwörther Kunstpreis geht an den Oettinger Wolf J. Gruber. Warum die Entscheidung der Jury mutig ist und was es im Zeughaus zu sehen gibt.

Von Helmut Bissinger

Kunst ist auch immer Fantasie. Wolf Jacob Gruber hat sie in seinem Bild zur Gänze ausgereizt. In seinem Linolschnitt prallen die Unwahrscheinlichkeiten so rätselhaft aufeinander, wie er es auch im Namen des Bildes kennzeichnet „Opus XII, Carl & Gt“. Ein Traktor mit Donauwörther Kennzeichen, ein Flugzeug von Thai Airways und eine exotische Banane hat er in den Mittelpunkt seines Werkes gestellt, das eine fachkundige Jury überzeugte. Das Ergebnis: Gruber ist der neue Donauwörther Kunstpreisträger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

