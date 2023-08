Der schnellste Fahrer raste mit Tempo 169 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer

Den Mann erwarten nun 1400 Euro Bußgeld sowie zwei Monate Fahrverbot. Was die Polizei sonst noch bei ihrer Kontrolle am Schellenberg erlebte.

Erlaubt sind 100 Stundenkilometer. Doch die autobahnähnlich ausgebaute B2 an der Hangbrücke am Schellenberg stellt nach Erfahrung der Verkehrspolizei Donauwörth immer wieder für Verkehrsteilnehmer eine Versuchung dar, Gas zu geben. Nach längerer Zeit kontrollierte die VPI am Montag wieder einmal und führte Geschwindigkeitsmesssungen durch. Dabei passierten zwischen 10.45 und 17 Uhr insgesamt 3647 Fahrzeuge die Sensoren der Messgeräte, die nur in Fahrtrichtung Bäumenheim aufgebaut waren. Geblitzt wurden 113 Fahrerinnen und Fahrer mit erheblichen Überschreitung der erlaubten 100 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. 69 von ihnen waren im Bereich einer Verwarnung bis 55 Euro. Gegen weitere 44 wurden Anzeigen erstattet, außerdem bekommen sie Punkte im Fahreignungsregister eingetragen. Gegen drei von ihnen fallen zusätzlich noch Fahrverbote an.

Ein Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis erreichte den negativen Tagesrekord

Den negativen Höchstwert erreichte um kurz vor 15 Uhr der Fahrer eines Mercedes aus unserem Landkreis. Er war mit Tempo 169 knapp 70 Stundenkilometer schneller als erlaubt unterwegs. Da die Polizei hier von Vorsatz ausgeht, muss der Mann mit knapp 1400 Euro Bußgeld sowie einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen. Erneut stellte sich daher für die Gesetzeshüter an dieser unfallträchtigen Stelle die Notwendigkeit von regelmäßigen Geschwindigkeitsüberwachungen dar. (AZ)