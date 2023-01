Der schönste Christbaum im DZ-Gebiet ist gewählt

Der Sieger der Leseraktion der Donauwörther Zeitung steht fest. Bei Familie Stumpf in Harburg stand der schönste Christbaum in der Region.

Dieser Christbaum hat wohl alles, was ein prachtvoller Christbaum so braucht: Er ist groß und üppig gewachsen, an ihm prangen Strohsterne, Kugeln, Ketten und zu seinem Fuße steht eine Weihnachtskrippe. Daneben Pakete und Geschenke für die Lieben. Vielleicht war dieses Idealbild eines Christbaumes der Grund dafür, dass das Exemplar von Familie Stumpf aus Harburg zum schönsten Christbaum 2022 in der DZ-Region gewählt wurde. Bei der Leseraktion der Donauwörther Zeitung, bekam er die meisten Stimmen.

Bei Familie Stumpf stand dieser prachtvolle Christbaum, der zum schönsten in der Region gewählt wurde. Foto: Rainer Stumpf

Mit unserer Aktion, dem virtuellen Christbaumloben, lagen wir anscheinend goldrichtig bei Ihnen, liebe Leser. Denn über 30 Einsendungen erreichten uns. In der Redaktion herrschte Begeisterung angesichts der so vielseitig, thematisch und kreativ geschmückten Bäume. Danke, dass Sie uns einen Einblick in ihre weihnachtlichen Wohnzimmer gewährt haben.

Über 30.000 Mal ist die Bildergalerie angeklickt worden. Knapp 3000 User haben ihre Stimme für einen Baum ihrer Wahl abgegeben. Die große Mehrheit – nämlich 1106 Stimmen – fielen auf die Tanne aus Harburg. Familie Stumpf erhält dafür einen hochwertigen Gartenkalender der Augsburger Allgemeinen. (fene)

