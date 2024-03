Donauwörth

12:45 Uhr

Der Tod Maria von Brabants - Fake News aus dem Mittelalter?

Plus Noch immer ranken sich ganz unterschiedliche Geschichten um Maria von Brabant, die von ihrem Ehemann des Ehebruchs bezichtigt und hingerichtet wurde. Heike Lammers-Harlander will der Wahrheit auf die Spur kommen.

Von Jule Eibl

„Fakten oder Fake News im Hochmittelalter“? Handelt es sich beim Mord an Maria von Brabant im Jahre 1256 um politisches Kalkül oder doch um die Tat eines Ehemannes, der blind vor Eifersucht wütet? In ihrem Vortrag will Heike Lammers-Harlander dieses Geheimnis lüften. Die Geschichte, die sich um Maria von Brabant rankt, ist den Donauwörtherinnen und Donauwörthern zumeist bekannt. Maria, die Ehefrau des Herzogs von Bayern Ludwig II. - später der Strenge genannt -, wurde von ihrem Mann unter dem Verdacht des Ehebruchs gemeuchelt.

Dieser Verdacht wird in der klassischen Geschichte immer mit zwei Briefen begründet, die Maria an die Front sendete, um ihren Ehemann zur Rückkehr zu bewegen. Einer dieser Briefe ging an einen befreundeten Ritter. Als Ludwig beide Briefe in die Hände gespielt wurden, vermutete er die Untreue seiner Gemahlin und brach sofort nach Mangoldstein bei Donauwörth auf, wo er seine Frau unverzüglich enthaupten ließ. Soweit die Historie.

