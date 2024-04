Der Umbau des Donauwörther Münsterplatzes startet später

Plus Die Neugestaltung am Münster ist eines der zentralen Projekte im Bereich der Donauwörther Reichsstraße - dabei kommt es nun zu Verzögerungen. Woran das liegt.

Donauwörths Innenstadt soll attraktiver werden. Ein wesentlicher Baustein hierfür ist die Umgestaltung des Münsterplatzes zwischen Augsburger Botengasse, Eisdiele und Liebfrauenmünster. Es ist einer der wenigen wirklich durchgehend sonnigen Plätze im Bereich der oberen Reichsstraße. Eigentlich wollte die Stadt die Umgestaltung im Sommer beendet haben - doch offenbar wird daraus wohl nichts werden. Es wurde noch gar nicht begonnen mit den Arbeiten. Und, wie es aussieht, rückt der Baustart merklich nach hinten im Kalender.

Es geht um nicht wenig Geld. Gut 412.000 Euro sollten im Zuge der Platzumgestaltung laut Kostenberechnung eines von der Stadt Donauwörth beauftragten Ingenieurbüros allein die Tiefbauarbeiten kosten. Letztlich erreichte die Stadt aber nur ein Angebot. 823.000 Euro wollte das Bauunternehmen - eine Abweichung von über 99 Prozent. Ralf Allmannsberger vom Bauamt erklärte hierzu am Montagabend im städtischen Bauausschuss, dass es sich um ein reines "Spekulationsangebot" handele.