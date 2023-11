Donauwörth

13:28 Uhr

Der Volkstrauertag - heute wieder aktueller denn je

Plus Die Erinnerungskultur an Gefallene oder zivile Opfer geht zurück bis 1833 und wird seit gut 100 Jahren intensiver gepflegt. Davor allerdings waren die durch Kriege Getöteten allenfalls Zahlen. Warum das so war.

Von Adalbert Riehl

Wenn am Sonntag der Volkstrauertag an die Opfer von Gewalt, Krieg, Gefangenschaft, Vertreibung und Flucht erinnert, geht der Blick zurück über mehr als 100 Jahre auf die erste deutsche Gedenkstunde am 5. März 1922 im Reichstagsgebäude zu Berlin. Die Tradition des Gedenkens im Donau-Ries und in Bayern ist älter – ins Leben gerufen von König Ludwig I. in den Jahren 1830 bis 1833.

Aber was war vor 1830? Der einfachen Soldaten und der zivilen Opfer auf dem Land wurde nie offiziell gedacht – sie waren Untertanen der Monarchie, in der beginnenden Neuzeit teilweise noch Leibeigene genannt. Die Gefallenen erscheinen nur zahlenmäßig als „Verluste“ der Schlachten – wie im April 1632 bei Rain oder am 2. Juli 1704 am Schellenberg. Die Ziviltoten sind bestenfalls in den kirchlichen Sterbebüchern namentlich überliefert – soweit die Aufzeichnungen nicht selbst ein Opfer späterer Kriege wurden.

