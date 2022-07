Der Weg für das neue Alfred-Delp-Quartier in Donauwörth ist frei

Das größte, städtebauliche Projekt in Schwaben hat nun alle behördlichen Hürden genommen. Jetzt kann auf dem Schellenberg Wohnraum für 1100 Menschen entstehen.

Die Regierung von Schwaben hat mit einer Genehmigung den Weg freigemacht für das neue Alfred-Delp-Stadtquartier auf dem Schellenberg in der Donauwörther Parkstadt. Seit 2012 ist die zivile Nachnutzung der Alfred-Delp-Kaserne das wichtigste städtebauliche Projekt der Stadt Donauwörth. Im Zuge der Bundeswehrreform 2011 war die Schließung des Bundeswehrstandorts auf beschlossen worden. Seitdem entwickelt die Stadt Donauwörth mit den Instrumenten des Städtebaus auf der zwischenzeitlich erworbenen ehemaligen militärischen Liegenschaft ein neues Stadtquartier.

Am Freitag, 15. Juli, nun gab es für die Stadt den wichtigen Bescheid, in dem die Regierung von Schwaben die vierte Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Donauwörth genehmigte. Die umfasst mit rund 22 Hektar den ersten Bebauungsabschnitt des insgesamt 30 Hektar großen neuen Alfred-Delp-Quartiers. Hier wird Wohnraum für rund 1100 Personen entstehen. Das Baulandangebot reicht mit einem Mix an verschiedenen Wohnformen vom Einfamilienhaus, Reihen- und Stadthäusern bis hin zu Mehrfamilienhäusern.

11,5 Millionen fließen aus der Städtebauförderung in das Alfred-Delp-Quartier in Donauwörth

Ein Qualitätshandbuch dient den künftigen Bauherren als Leitfaden, um die angestrebte hohe Qualität des neuen Wohngebiets zu sichern. Zur Attraktivität des künftigen Wohngebiets tragen die umfangreichen Grünflächen mit Anlagen für Freizeit und Naherholung bei. Beispielhaft im Hinblick auf die Klimaanpassung ist auch das geplante Starkregenmanagement.

Das städtebauliche Konversionsprojekt wird seit 2012 von der Regierung von Schwaben fachlich begleitet. Seither haben Bund und Freistaat Bayern für die konzeptionelle Vorbereitung, den Rückbau der militärischen Gebäude und Anlagen sowie für notwendige Infrastrukturmaßnahmen insgesamt rund 11,5 Millionen Euro Finanzhilfen aus den Programmen der Städtebauförderung bereitgestellt. Die städtebauliche Konversionsmaßnahme "Alfred-Delp-Quartier" ist aktuell eines der größten, städtebaulichen Projekte im Regierungsbezirk Schwaben, mit dem im Rahmen einer Konversion in kommunaler Verantwortung Wohnbauland für ein komplett neues Stadtquartier geschaffen wird. (AZ)