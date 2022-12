Der Weihnachtsmarkt in Donauwörth läuft

Der Romantische Weihnachtsmarkt in Donauwörth ist eröffnet – und entfaltet schon vorher seine Anziehungskraft.

Der Punsch ist schon gewärmt, Glühwein bereits im Ausschank. Eine Frau legt in ihrer behaglich wirkenden Hütte noch letzte Hand an, um Maria und Josef in der Krippe im richtigen Licht erscheinen zu lassen. Die Christbaumkugeln leuchten bereits. Noch war er offiziell nicht eröffnet, da entfaltete der Romantische Weihnachtsmarkt in Donauwörth am frühen Donnerstagabend schon seine Anziehungskraft. Nach zweijähriger Pause leuchten im Ried die Sterne. Für eine winterliche Atmosphäre hat der Schnee gesorgt. Untermalt wird der Weihnachtsmarkt zum Auftakt von jungen Instrumentalisten der Musikschule. „Einfach nur schön“, staunt eine Besucherin aus Harburg, als Oberbürgermeister Jürgen Sorré den Markt eröffnet. Er ruft dazu auf, das Interessante zu entdecken und sich für vier Tage in eine weihnachtliche Grundstimmung versetzen zu lassen. Noch bis Sonntagabend lädt der Markt auf der Altstadtinsel zum Bummeln ein. (AZ)